"Pensé que siempre iba a vivir en guerra": 30 años del sitio de Sarajevo, el más largo de la historia moderna

Los civiles, que ya sufrían las privaciones causadas por el corte del suministro de gas, electricidad y agua, no sólo fueron víctimas del fuego cruzado, sino que también blanco deliberado de proyectiles y disparos de francotiradores.

El primero de esos 1.425 días

"Crecí en la guerra. Me convertí en lo que soy hoy en tiempos de guerra".

"Recuerdo la noche en que me quedó claro que la guerra comenzó. Me estaba preparando para salir con mi novio, y llevaba ropa negra y maquillaje negro, y mi madre dijo: 'Sólo saldrás de esta casa sobre mi cadáver'.

"Me enojé mucho, y fui a mi habitación.

"Estaba sollozando y tratando de llamar a mi novio para decirle que no podía salir y escuché disparos. Fue una gran sorpresa porque nunca en mi vida había escuchado un disparo .

"Y llegó ese cumpleaños y cuatro más pero no terminó".

"Una marca roja detrás de mí"

"Yo llegué 30 segundos después del proyectil y vi toda la sangre y a gente sin partes de su cuerpo. Pisé sangre humana y no me di cuenta hasta que noté que estaba haciendo un sonido extraño con mis zapatos y miré hacia abajo y vi que estaba dejando una marca roja detrás de mí.

" Pero cuando pienso en la guerra, no pienso en eso .

El repollo

"Durante la guerra, era una batalla sobrevivir. Pero incluso si había algo de comida y podías pedirle a alguien que te diera, mi madre no quería hacerlo. Así que básicamente nos estábamos muriendo de hambre .

"Estábamos todos alrededor de nuestra mesa, y recuerdo que lloré pensando 'esta es la primera comida real que he visto en dos años'. Realmente no me gusta el repollo, pero fue increíble".