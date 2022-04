La operación masiva para recolectar los cuerpos de los ucranianos masacrados en Bucha por las tropas rusas

16 minutos

Luego la llevaron al sótano con un grupo de otros residentes y cerraron la puerta, pero se llevaron a Vitaliy por separado y le dijeron que no lo volvería a ver. Y no lo hizo.

"Aquí está Tolya, del edificio de al lado, y otro vecino. Aquí hay otra persona que conocí del edificio contiguo. Este hombre tiene una herida de bala, no lo conocíamos pero encontramos un pasaporte en su cuerpo. Este anciana tenía diabetes severa y tratamos de sacarla de Bucha pero no había cómo, así que murió. Este hombre salió a caminar con su perro y no volvió. No somos patólogos pero parece que le dispararon", cuenta.