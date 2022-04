Rusia y Ucrania: seis semanas de devastación y resistencia en Ucrania mientras el resto del mundo trata de lidiar con los efectos del conflicto

La mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños. Los hombres se quedaron . La ley establecía que no podían abandonar el país ya que Ucrania los necesitaba para luchar.

No vi ninguno que se sintiera forzado a enlistarse. En su mayoría, era una nación de voluntarios.

La población de Kiev de alrededor de 4 millones se redujo a la mitad. Algunas de las mujeres que no se fueron se pusieron uniformes para pelear.

Temer lo peor

Aun así, Lukashenko no envió sus tropas a Ucrania , lo que muchos habían asumido era parte del plan de batalla del Kremlin.

Todo el mundo en Kiev temía lo peor. El centro de la ciudad estaba casi vacío, excepto por hombres armados y ansiosos en los puestos de control que estaban listos para creer que cualquiera que se comportara de una manera que no les gustaba era un saboteador ruso.

En mi primera noche decidí no dormir en el refugio del hotel, en el segundo sótano. Estaba abarrotado y sin aire, y el centro de la ciudad no había sido atacado. Parecía un juego de azar.

Pero mientras escribo esto, seis semanas después, en la misma habitación de hotel en el cuarto piso, el hermoso e histórico centro de Kiev aún no ha sido atacado, a pesar de que está dentro del alcance de los misiles y la fuerza aérea de Rusia.

La vida por la patria

Es irónico que uno de los argumentos de Putin para que Ucrania esté en la órbita de Rusia es que no es un país como tal.

Rebeldía ucraniana

"No estamos luchando aquí solo por la vida de nuestro país, sino por la vida de todo el mundo civilizado, porque el mayor objetivo para nosotros es defender nuestras libertades y derechos en Europa, dentro y fuera de nuestro país. Cada uno de nosotros entiende que no habrá libertad en todo el mundo mientras Rusia ocupe nuestros territorios", dijo.

"La vida humana importa, tus familiares o amigos. Tu país importa, en primer lugar. Me volví más sistemático y desafortunadamente más despiadado debido a las últimas noticias y por lo que ya he pasado. Despiadado con los soldados rusos, despiadado con todas las situaciones. Me volví más como un soldado", reflexionó.