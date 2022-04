La controvertida tecnología que usa Ucrania para identificar a los muertos y enemigos en la guerra

Las autoridades ucranianas no sabían quién era la víctima, por lo que decidieron recurrir a un método de vanguardia: el reconocimiento facial mediante inteligencia artificial .

La compañía ha enfrentado varios desafíos legales. Facebook, YouTube, Google y Twitter han enviado notificaciones a Clearview solicitándole que deje de usar imágenes de sus sitios . La Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido incluso multó a la empresa por no informar a los usuarios sobre la recopilación de sus fotos personales.

En Ucrania

Usar reconocimiento facial para identificar a los muertos no es nuevo y Clearview no es la única plataforma que se usa con este fin en Ucrania.

La guerra de Ucrania no es la primera en que se utiliza la tecnología de reconocimiento facial.

Es posible hallar incluso a personas que no tienen cuentas en esos sitios.

" Es posible que no tengan un perfil en las redes sociales, pero sus esposas o novias sí . O tal vez vivían en un pueblo pequeño con una gran base militar y tenían muchos amigos en su unidad que tenían cuentas", explica Toler.

Una cuestión de precisión

Los críticos de la tecnología de reconocimiento facial señalan que no siempre es correcta, y que en tiempos de guerra, los errores pueden tener consecuencias potencialmente desastrosas .

Clearview no solo se está utilizando para identificar cadáveres en Ucrania. La compañía también confirmó que el gobierno ucraniano la estaba utilizando en los puestos de control para ayudar a identificar a sospechosos enemigos.

"Este sistema nos dio la oportunidad de confirmar rápidamente la exactitud de datos sobre sospechosos detenidos", señala el correo electrónico de un funcionario ucraniano que no quiso ser identificado.

"Es importante que las fuerzas ucranianas reconozcan que esta no es una forma 100% precisa de determinar si alguien es su amigo o su enemigo ", dice Healy.

"No debería ser una tecnología de vida o muerte en la que apruebas o fallas, donde podrías ser encarcelado o, Dios no lo permita, incluso asesinado. No es así como debería usarse esto en absoluto".