Cómo comenzó la "interdependencia" de Rusia y Occidente en el sistema alimentario global (y cuál es su impacto en la guerra en Ucrania)

1 hora

Alianzas en plena Guerra Fría

"En la década de 1970, la Unión Soviética se convirtió en un importante importador de cereales , lo que generó temores de que pudiera obtener una parte indebida de las ganancias del comercio Este-Oeste a través del poder de sus órganos de comercio estatal y manteniendo en secreto sus intenciones de compra", resumió en un informe publicado en el American Journal of Agricultural Economics el economista Josef C. Brada, de la Universidad de Arizona (EE.UU.).

Relaciones "mutuamente beneficiosas"

Precios récord

La doble cara de las sanciones

"Las sanciones son complejas porque, a nivel estratégico, no conviene dejar muchas lagunas para que los países no puedan buscar atajos y así reducir su impacto. Pero, por otro lado, no deben causar consecuencias no deseadas como, por ejemplo, que los países no puedan exportar algo tan básico como la comida", dice el economista.