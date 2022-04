Titanic: 4 curiosidades sobre la famosa embarcación 110 años después de su naufragio

1. "Insumergible"

"Para la ingeniería, el Titanic se hizo famoso porque fue el primer barco en el que se aplicó un concepto de diseño que pretendía segmentar el barco dividiéndolo en varios compartimentos estancos , es decir, si el agua inundaba un compartimento, no podría inundar el siguiente", explica el ingeniero naval Alexandre de Pinho Alho, profesor del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

"¿Cuál fue la solución? Calcularon un límite razonable esperado [de inundación] en caso de daño, concluyeron que el agua no llegaría al techo , y crearon compartimentos más o menos aislados, es decir, hicieron una protección justo hasta bien cerca del techo", dice Alho.

"El barco entró en una condición que llamamos 'inundación progresiva' , punto a partir del cual ya no hay forma de salvarlo: se pueden activar todas las bombas, tomar todas las medidas, pero no se puede sacar un caudal de agua mayor que el que entra", contextualiza.

"El proyecto había sido publicitado en su momento como el de un barco 'no sumergible'", añade el ingeniero civil Thierry Stump, constructor naval y navegante.

"Una de las grandes defensas era que había muchos sótanos separados, con paredes semi-impermeables entre ellos, así que incluso si dos seguidos se inundaban no sería suficiente para hundir el navío".

El ingeniero de transporte Aurélio Soares Murta, profesor de la Universidad Federal Fluminense, señala que incluso el sistema de cierre de esos compartimentos estancos terminó por no funcionar como estaba previsto.

"El choque fue tan fuerte que provocó un cambio en la estructura del barco. Las puertas no pudieron cerrarse, se atascaron", dice. "La metalurgia en ese entonces era diferente. El Titanic se fabricó con el mejor acero disponible, pero esto no se compara con el acero que tenemos hoy ".

2. La Banda Azul

Hay relatos de sobrevivientes que afirman que el capitán del barco, aún habiendo recibido la noticia de que había témpanos en las inmediaciones, dudó en reducir la velocidad , precisamente porque no quería perder la oportunidad de llegar a su destino final lo antes posible.

3. Los hermanos del Titanic

El Titanic no fue hijo único. A principios del siglo XX, la compañía White Star Line encargó tres transatlánticos a los astilleros de Harland and Wolff en la ciudad de Belfast.

El barco de pasajeros más grande del mundo en la actualidad es el Wonder of the Seas, que tiene 362 metros de largo y capacidad para 7.000 pasajeros y 2.300 tripulantes.