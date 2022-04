La compleja historia del país creado en África para albergar a la población negra de EE.UU.

20 minutos

Sociedad Americana de Colonización

En busca de tierra para la colonia

Dificultades y tensiones iniciales

Sus cartas, conservadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, describen no solo las dificultades que enfrentaron los pioneros, sino también la satisfacción con la nueva vida. "Amo África y no la cambiaría por América", escribió Rosabella en 1859.

"Esperaba y no me decepcionó ni me desanimó nada de lo que encontré", escribió Burke. "El Señor me ha bendecido abundantemente desde mi residencia en África, por lo que siento que nunca podré estar lo suficientemente agradecido".