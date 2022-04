"La gente en Shanghái está harta, dice que este es el confinamiento de la muerte": el testimonio de una colombiana encerrada en un centro de covid en China

39 minutos

En confinamiento total

"Es injusto"

"Les dije que me dejaran quedarme en casa porque vivo con mi novio, tengo un baño privado y les pedí que nos hicieran otra PCR, porque ya las pruebas de antígeno me estaban dando negativas para el 12 de abril", apunta la joven de Bucaramanga.

"Mi consulado me había aconsejado que no fuera, porque era injusto que nunca me informaran personalmente que me iban a sacar de mi casa".