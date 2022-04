Rusia y Ucrania: la trágica historia de Elisei, uno de las decenas de niños que han muerto en la guerra

38 minutos

Elisei fue recordado como un niño honesto, humilde y servicial, al que no le gustaba pelear y que se negaba a practicar deportes agresivos.

"Me arrastré por el campo y salvé a mi hijo de tres años arrastrándolo por la capucha de su chaqueta. El hecho de que alguno de nosotros saliera con vida fue pura suerte", dijo.

Un niño de seis años con el cuerpo lleno de metralla

"Durante los primeros cuatro días no sabíamos quién estaba vivo y quién no. No registraron el nombre de mi hijo cuando ingresó en el hospital", dijo.