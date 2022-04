Brownsville, la ciudad de la frontera entre EE.UU. y México dividida por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk

"No creo que sean muy cuidadosos con el medio ambiente. Cortaron muchos árboles y este es un santuario de aves . Ahora hay menos pájaros", describe Crawford a BBC Mundo frente a su casa, mientras dice que se conforma con ir a pescar "cuando no cierran la playa" para hacer pruebas.

"Cohetes en el patio trasero"

"Somos una mezcla"

"No somos México y no somos EE.UU. Somos una mezcla", asegura el agente inmobiliario Bruno Zavaleta, quien nació y se crió en Brownsville.

"La playa de los pobres"

Incluso algunos dicen que "Boca Chica Beach es la playa de Brownsville" . Otros que es "la playa de los pobres" porque allí no hay que pagar para entrar y no hay desarrollo inmobiliario ni servicios.

A la Luna y más allá

Hace unos años eso cambió. Elon Musk decidió que quería desarrollar una la espacial "Starship/Super Heavy" aquí y enviar a los humanos de regreso a la Luna y más allá (back to the Moon and beyond). Transportar personas a Marte es parte clave del plan.