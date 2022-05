Qué es ser chicano y por qué son tan distintos a otros latinos en EE.UU.

"¿Estás haciendo un reportaje sobre los chicanos y has venido aquí? Pues no hay mejor lugar para empezar".

"Esto que ves fue una apropiación, no algo que nos dieron", remarca R. Pozos.

"Es probablemente la única vez en la vida de la mayoría de nosotros en la que tuvimos voz, voz sobre algo que queríamos", dijo José Gómez, uno de los líderes de la protesta, en el documental de 1988 titulado Chicano Park . "Ya sabes, no es un gran parque, pero es nuestro parque".

Primero, ¿qué no es?

La de chicano/chicana es una identidad, pero no étnica ni nacional.

"No está conectada a una nación", le dice a BBC Mundo Axejandro J. Gradilla, profesor asociado de Chicana and Chicano Studies en la California State University, Fullerton.

Entonces, ¿qué es?

"Había que buscar una forma de llamarse que escapara de la lógica colonial, que no respondiera a la lógica del Estado-nación y no fuera impuesta por un gobierno o unas fronteras", prosigue.

Pero ¿por qué?

"Llevaban generaciones aquí y no eran exactamente mexicanos. Muchos nunca estuvieron en México, su único vínculo con el país eran sus abuelos, algunos ni siquiera hablaban español", explica.

El escogido para dar nombre a esa identidad de quienes no eran "ni de aquí ni de allí" fue chicano, con la misma lógica con la que el movimiento afroestadounidense por los derechos civiles se apropió de "negro", dándole valor a un término que con frecuencia se usaba para insultarlos, señala Gradilla.

¿Y de dónde viene?

Entonces, ¿todos los mexicano-estadounidenses son chicanos?

"No, no todos los mexicano-estadounidenses se sienten chicanos. Como ocurre siempre con cuestiones identitarias, esto no es monolítico", aclara Luna.