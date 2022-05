Rusia y Ucrania: qué es una "guerra proxy" y por qué Moscú acusa a la OTAN de haberla iniciado

Eso no significaba que durante aquel medio siglo no hubiera guerras entre ellos, sino que estas ocurrían con toda su crudeza y destrucción , pero en otras partes y a través de otros actores .

Un conflicto indirecto

Guerra y propaganda

"No es cierto y me preocupa, porque eso muestra la desesperación que siente Rusia por su fracaso miserable al no ser capaces de hacer lo que inicialmente habían dicho que harían. Creo que no refleja la verdad sino su fracaso", dijo.