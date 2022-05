"Solamente después de que Putin entienda que no puede lograr una victoria tendremos una oportunidad de acabar con esta guerra" | Entrevista con Leon Panetta, exdirector de la CIA

29 minutos

Usted ha dicho que la diplomacia no va a ninguna parte a menos que los ucranianos tengan capacidad para influir en las negociaciones. ¿Qué puede hacer Ucrania para obtener esa capacidad y cómo puede Occidente ayudarlos a conseguirla?

Lo más importante para los ucranianos es seguir ganando la guerra contra los rusos. Esa es la ventaja más importante que tienen. Obviamente hasta ahora lograron evitar que los rusos capturaran su capital, Kiev, y ahora están en guerra para asegurarse de que los rusos no tomen el control del área de Donbás. Pero cuanto mejor confronten los ucranianos a los rusos en el campo de batalla, más poder tendrán en las negociaciones.

¿Esa sería la manera de llegar a la paz?

Según Panetta, las fuerzas ucranianas tienen que mostrarle a Putin que no obtendrá una victoria, pese a toda la destrucción que pueda causar.

Mientras usted era secretario de Defensa, Estados Unidos desvió su atención de Europa hacia Asia, aunque Putin ya había hecho la guerra contra Georgia. ¿Cree que el llamado giro hacia Asia fue un error?

No, porque al mismo tiempo que desplegábamos buques de guerra adicionales en el Pacífico, también estábamos aumentando nuestra presencia de tropas en Europa para mantener un fuerte apoyo a la OTAN.

¿Diría que Rusia es actualmente la mayor amenaza para la seguridad de EE.UU. y el orden mundial?

Usted ha dicho que lo que ocurre en Ucrania es una guerra proxy en contra de Rusia. ¿Podría explicar por qué lo ve as í ?

Entonces sería el nivel de implicación y la intención de la alianza occidental lo que convertiría esto en una "guerra proxy"…

Algunos expertos argumentan que Occidente no está usando a Ucrania como un "proxy" (un tercero que en este caso serviría para hacer la guerra a Rusia), sino que simplemente están ayudando a un gobierno legítimo a defenderse…

Si Estados Unidos y la OTAN realizan una guerra proxy contra Rusia y el secretario de Defensa de EE.UU. ha dicho que quieren ver a Rusia debilitada. ¿Es posible que Moscú sienta que tiene el derecho de llevar la guerra más allá de las fronteras de Ucrania?

Usted fue secretario de Defensa y también jefe de la CIA. ¿Cómo valora la estrategia inicial de Biden de compartir públicamente información de inteligencia sobre los planes de Putin para la guerra en Ucrania?

Creo que en estos días hay una serie de fuentes de inteligencia, ya sean tecnológicas o humanas. Hay distintas fuentes y algunas de esas no ponen en riesgo a las personas, por lo que estoy seguro de que tuvieron cuidado con la información de inteligencia que divulgaron.

Con respecto a la expansión de la OTAN, ¿considera que la alianza se excedió incluyendo nuevos miembros o debería haber ido aún más lejos mientras aún tenía la oportunidad de ampliarse?

Pero normalmente las grandes potencias se sienten amenazadas si en su entorno hay una alianza poderosa...

La mejor manera de que Rusia no se vea amenazada es convertirse en parte de la familia internacional de naciones, participando en el comercio, entablando relaciones financieras, comprometiéndose con otros países para tratar de promover la paz y la prosperidad. Así proteges tu seguridad. No yendo a la guerra.

¿Cómo cree que terminará esta guerra?

Rezo para que termine pronto. Creo que Putin debe entender que no puede lograr la victoria en Ucrania, no importa cuánto destruya, no importa cuántos inocentes mate. Una vez que esté dispuesto a entender eso. Creo que entonces y solo entonces tendremos la oportunidad de poner fin a esta guerra.