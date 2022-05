Por qué Ucrania no reconoce ni niega su responsabilidad en los aparentes ataques ocurridos en Rusia

1 hora

"Eso no significa que Ucrania sea responsable de todas esas catástrofes y de todos esos eventos que ocurren en territorio de la Federación Rusa . Esta no es la primera vez que hemos visto esas acusaciones. Así, queridos amigos, yo no voy a confirmar ni a negar esa información" señaló.

¿Accidentes o ataques?

Ambigüedad estratégica

"No confirmamos y no negamos. Después de lo que ha estado ocurriendo, oficialmente no decimos sí y no decimos no, justo como Israel", dijo Arestovych en una entrevista reciente con The New York Times haciendo referencia a la política de "ambigüedad estratégica" que Israel ha mantenido durante décadas en torno a su programa de armas nucleares.