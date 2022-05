"Esta es una guerra por la independencia de Ucrania y contra la tiranía": entrevista con el filósofo Volodymyr Yermolenk

Dice que Ucrania lucha por su libertad. Cuando el país adoptó su independencia en 1991, lo hizo sin un conflicto violento o una guerra. ¿Diría que Ucrania está ahora luchando su guerra de independencia, aunque no sea una que el país haya buscado?

Podemos decir eso, porque en muchos aspectos en 1991 la Unión Soviética no se derrumbó del todo, continuó su existencia de forma diferente.

No es que sea diferente de otros países. No afirmo ningún tipo de excepcionalidad ucraniana. Los ucranianos no piensan de esa manera.