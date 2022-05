"Yo no veo a Rusia como el enemigo": los ucranianos que apoyan la invasión rusa en el disputado Donbás

Y el hombre no era el único expresando su desprecio por la integridad territorial de Ucrania. Junto a él, Yelena, de 65 años, simplemente manifestaba sus posiciones en términos más ambiguos.

"Yo personalmente no conozco a Putin, así que no puedo decir qué pienso de él. Pero no veo a Rusia como el enemigo. Todos vivíamos juntos bajo la Unión Soviética. Así que veremos qué pasa [si Rusia ocupa la población]", explica.