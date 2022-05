Ucrania: imágenes de CCTV obtenidas por la BBC muestran soldados rusos matando a civiles en un aparente crimen de guerra

58 minutos

"Dije, ¿puedes al menos vendarte? Y él me dijo, Vasya, apenas me arrastré hasta aquí. Me duele mucho. Me siento muy mal", recuerda Podlevskyi.