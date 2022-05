"El objetivo de las sanciones contra Rusia no es tan ambicioso como el de las sanciones contra Venezuela"

El objetivo inicial era usar la amenaza de las sanciones para persuadir a Putin de que invadir Ucrania no valía la pena. Lamentablemente eso no funcionó.

Así que las consecuencias económicas para Rusia no harán más que aumentar y no creo que Rusia pueda funcionar como una economía moderna bajo las sanciones actuales.

No, no creo que las sanciones estén moldeando el comportamiento de Putin. Creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos.

Venezuela ha estado bajo sanciones tal vez más perjudiciales que las impuestas contra Rusia: incluyen al sector petrolero, una pata clave de la economía venezolana, que realmente se ha hundido. Sin embargo, Nicolás Maduro sigue en el poder y EE.UU. y sus aliados no han logrado su objetivo de que se convoquen elecciones democráticas en este país * . Entonces, ¿por qué las sanciones van a funcionar en Rusia cuando no lo han hecho en Venezuela?

El objetivo de las sanciones contra Rusia no es tan ambicioso como el de las sanciones contra Venezuela. El cambio de régimen es el objetivo más ambicioso que se puede tener con unas sanciones. Y el historial de las sanciones es muy malo en cuanto a lograr un cambio de régimen: no suelen conseguirlo. Mira a Cuba, sometida a un embargo durante décadas por parte de EE.UU. y todavía con el régimen de Castro en el poder.

Pero no utilizan su arsenal nuclear. En la guerra contra Georgia en 2008, contra Ucrania en 2014, contra Siria en 2015 y contra Ucrania en 2022 no están usando sus armas nucleares. Usan el poder militar convencional para intimidar, invadir vecinos y redibujar el mapa de Europa.

Pero no utilizan las armas nucleares debido a la destrucción mutua asegurada. No quieren entrar en una guerra nuclear contra otras potencias nucleares: no es lo que pretende Putin; no creo que sea un suicida.