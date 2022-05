La escuela secreta para niñas afganas que desafía al Talibán

"Hacemos todo lo posible para hacer esto en secreto", dice la maestra, "pero incluso si me arrestan y me golpean, vale la pena".

Las estudiantes de la escuela secreta, y muchas otras adolescentes, no han podido procesar el dolor.

"Han pasado dos meses y todavía no han vuelto a abrir las escuelas", nos dijo una joven de 19 años en el aula improvisada.

"Me pone muy triste", agregó cubriendo su rostro con las palmas de las manos para contener las lágrimas.

Las escuelas primarias para niñas reabrieron bajo el Talibán y, de hecho, han visto un aumento en la asistencia luego de la mejora de la seguridad en las zonas rurales del país, pero no está claro si las niñas mayores podrán volver a clase o cuándo lo harán .

En privado, otros miembros del Talibán han expresado su decepción por la decisión de no abrir escuelas para niñas.

Tiene cuidado de no criticar el continuo cierre de las escuelas pero, hablando en su madraza en Peshawar, con su teléfono móvil en la mano, recorre el texto de su fatwa , que comparte decretos de eruditos anteriores y relatos de la vida del profeta Mahoma.

"No hay justificación en la sharía (ley) para decir que la educación femenina no está permitida. No hay justificación en absoluto", le dice a la BBC.