El espía que aprovechó su poder como agente secreto para aterrorizar a su novia

"Significaba que no podía hablar sobre su comportamiento hacia mí, sobre la violencia por la que pasé, sexual o física, porque tenía hombres en lugares poderosos que siempre lo respaldaban, que intervendrían y me matarían si hablaba".

Descansando relajadamente en un sofá, continúa: "Está constantemente en mí. Esta cosa asesina siempre está en mí... Siempre imagino cómo golpeo a alguien hasta la muerte... Siempre he sido yo... Lo he sido desde que tenía como seis años... Soy demasiado agresivo, lo sé yo mismo".

La policía antiterrorista dice que no se identificó ningún delito durante sus investigaciones, pero se disculpó por el hecho de que las posesiones de Beth no le fueron entregadas directamente.

La policía tardó un año en entrevistarla, pero desde entonces ha afirmado que no queda nada por hacer, ya que todo se había investigado previamente. No fue así.

La policía dijo que no incautó objetos como parte de su propia investigación, y "no pudieron informar cuándo o por qué se tomaron".

"Me preguntaba por qué cambió tanto, pero una vez me dijo que esa es su verdadera cara y que había estado actuando todo el tiempo anterior".

"Creo que no es justo y estoy furiosa", dice Ruth. "Estoy muy dolida. Me siento engañada. No se puede tener confianza. No hay justicia".