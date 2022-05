“Nadie me quita a mi esposo, ni siquiera la guerra”: la primera dama de Ucrania concede una inusual entrevista

36 minutos

"Pero sí, él vive para su trabajo, y nosotros [su familia] casi no lo vemos. No lo vimos durante dos meses y medio. Hablamos por teléfono. Ahora estamos teniendo algunas ocasiones para vernos. Estoy agradecida por esta oportunidad [la entrevista], que nos permite pasar tiempo juntos".

"Estaba oscuro y vi que Volodymyr [Zelensky] no estaba a mi lado. Él ya estaba vestido, con traje, pero sin corbata. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo: 'Comenzó'. No puedo describir las emociones… ansiedad, estupor… Él me dijo eso y salió. Después de aquello, no nos vimos por un buen tiempo".