Los archivos secretos que muestran la dura realidad de los "campos de reeducación" de uigures en China

1 hora

La afirmación del gobierno chino de que los campos de reeducación construidos por todo Xinjiang desde 2017 no son más que "escuelas" se contradice con las instrucciones internas de la policía, las listas de guardias y las imágenes nunca vistas antes de los detenidos.

Hawagul Tewekkul, de 50 años, fue detenida para su reeducación en octubre de 2017. No se indica el motivo.

"Estudiantes"

Y en el caso de los que figuran en un campo de reeducación, hay indicios de que no son los "estudiantes" voluntarios que China lleva tiempo diciendo que son.

Ilham Ismayil, de 30 años, fue detenido para su reeducación en febrero de 2018. No se indica el motivo.

Con la amenaza de la fuerza física de nuevo visible en el fondo, la foto de Tajigul Tahir pone de manifiesto el uso generalizado de la "culpabilidad por asociación". Los documentos describen a su hijo como alguien con "fuertes inclinaciones religiosas" porque no bebe alcohol ni fuma. Por ello, fue encarcelado durante 10 años por cargos de terrorismo.Pero ella aparece en una lista de "familiares de los detenidos", entre las miles de personas bajo sospecha por los "delitos" de sus familiares.

El Dr. Zenz los compartió entonces con la BBC, y aunque pudimos contactar directamente con la fuente, esta no quiso revelar nada sobre su identidad o paradero.

El Dr. Zenz ha escrito un artículo revisado por pares sobre los archivos policiales de Xinjiang para el Journal of the European Association for Chinese Studies y ha puesto en línea todas las imágenes de detenidos y algunas de las otras pruebas.