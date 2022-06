"En Ucrania éramos como gatitos ciegos": los soldados rusos que se niegan a volver al frente

" No quiero volver ( a Ucrania ) para matar y que me maten ", dice Sergey*, quien pasó cinco semanas luchando en Ucrania a principios de este año.

" Éramos como gatitos ciegos. Estoy sorprendido por nuestro ejército. No costaría mucho equiparnos. ¿Por qué no se hizo ?"

Cuando se detuvieron para pasar la noche en una granja abandonada, su comandante les dijo: "Bueno, como ya habrán descubierto, esto no es una broma".

"Mis primeros pensamientos fueron '¿Esto realmente está pasando? ¿Esto realmente me está pasando a mí?'".

Sergey escuchó que algunos militares rusos eran tan inexpertos que "no sabían disparar y no podían distinguir un extremo de un mortero del otro" .

"Su vehículo fue volado por un lanzagranadas o algo así. No supe qué era. El vehículo se incendió y había soldados (rusos) adentro. Pasamos a su lado disparando mientras avanzábamos. No miré hacia atrás".

Su unidad avanzó por el campo ucraniano, pero hubo una clara falta de estrategia, señala. Los refuerzos no llegaron y los soldados estaban mal equipados para la tarea de tomar una gran ciudad.

"Avanzamos continuamente, con paradas muy cortas de noche, sin trincheras, sin reconocimiento. No teníamos a nadie en la retaguardia, por lo que si alguien decidía atacarnos por detrás, no teníamos protección".

Más tarde ese mes Sergey recibió la orden de regresar a Ucrania, pero le dijo a su comandante que no estaba dispuesto a ir .

"Él me dijo que era mi elección. Ni siquiera (intentó) disuadirnos, porque no éramos los primeros", dijo el joven a la BBC.

Un abogado les dijo a Sergey y a otros dos soldados en la misma situación que regersaran sus armas y volvieran al cuartel general de su unidad, donde deberían presentar una carta explicando que estaban "moral y psicológicamente agotados" y que no podían seguir luchando en Ucrania.

Pero Tabalov subraya que la ley militar rusa incluye cláusulas que permiten a los soldados negarse a luchar si no quieren.

El activista de derechos humanos Sergei Krivenko dice que no tiene conocimiento de ningún juicio a quienes se niegan a regresar al frente.

Pero esto no quiere decir que no se intente realizar esos procesos.

Y no hay garantía de que no haya más procesamientos en el futuro.

Soldados como Sergey, reacios a regresar al frente, no son inusuales, según Ruslan Leviev, editor de Conflict Intelligence Team, una iniciativa de medios de comunicación que investiga las experiencias del ejército ruso en Ucrania a través de entrevistas confidenciales.

Aunque Sergey no quiere volver al frente, sí quiere completar su servicio militar en Rusia para evitar consecuencias en el futuro. Pero esto significa que, si bien su carta de negativa a pelear fue aceptada, no hay garantías de que no sea enviado de regreso a Ucrania durante su período de servicio.