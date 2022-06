La guerra cultural con la que Putin quiere despojar a Ucrania de su identidad nacional

1 hora

Los vecinos no lo dudaron. Arrancaron las rejas del museo de Historia Local y se adentraron en el infierno de las llamas para salvar una quincena de obras de arte repletas de animales fantásticos inspirados en el folclore local. No solo estaba en peligro el legado de una de las mayores representantes del arte naif del mundo. Del fuego salvaban un símbolo de la identidad ucraniana.

No es el único emblema nacional en haber sido objetivo de las tropas rusas.

El presidente ruso Vladimir Putin ha dejado claro en numerosas ocasiones que no cree que Ucrania sea un Estado real, ni que su pueblo, lengua o cultura sean reales. Todo es parte de Rusia, argumenta. ¿Son esos bombardeos y expolio una forma de intentar borrar esa identidad nacional ucraniana?

Según Kulyk, para los rusos, la "desnazificación" de Ucrania no significa acabar con personas de extrema derecha "sino con todo lo que no sea ruso".

Expolio

No todo está siendo destruido. Hay piezas, miles, según diferentes fuentes locales, que están siendo trasladadas a las regiones controladas por los invasores y de ahí, sospecha el ministerio de Cultura ucraniano, a Rusia.

En abril, varios soldados, acompañados de un experto, se presentaron en el museo de Melitopol, al sur del país, en busca de una colección muy particular.

El tesoro de oro escita del siglo IV a.C. que albergaba el centro había sido escondido por su directora, Leila Ibrahimova, en el sótano al estallar el conflicto. Tropas rusas armadas se presentaron en su casa y la interrogaron durante varias horas para que les dijera dónde estaban las piezas, aunque finalmente fue puesta en libertad y consiguió huir. No corrió la misma suerte otra empleada del museo, Galina Kucher. Los soldados se la llevaron a finales de abril y la BBC desconoce qué ha sido de ella desde entonces .

Rusia pidió que el oro fuera devuelto a los museos de Crimea de los que había salido, e inició una batalla legal que ha durado años. Un juez dictaminó en 2021, sin embargo, que el oro pertenece al Estado ucraniano, no a los museos de la península, controlados ahora por Rusia.

Las piezas que estaban en Melitopol no han corrido la misma suerte. Los soldados y el experto acabaron encontrando las cajas en el sótano .

Los museos y otros lugares culturales de Ucrania, explica el experto en Europa del este, están siendo atacados "de forma deliberada, no es una coincidencia, es una parte fundamental de la estrategia de Rusia para eliminar la cultura ucraniana. No debilitarla, ojo, eliminarla. Y no es nuevo, llevan 300 años intentando hacerlo, desde Pedro I a Catalina la Grande, todos los emperadores han tenido ese objetivo".