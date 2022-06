"Soy un monstruo negro y tengo un coeficiente intelectual bajo": los polémicos videos "racistas" que youtubers chinos graban en África para ganar dinero

23 minutos

El video

El engaño

Xiao Gulah, la imagen de los videos

Pero no solo era el sujeto preferido de Susu, sino que también lo era de la audiencia: Bright se volvió viral en las redes sociales en China, y llegó a ser una especie de "imagen no oficial" para este tipo de contenidos.

Susu, el racista

"No los trates como si fueran tus amigos", le dijo el hombre al periodista. "Nunca les tengas lástima, tienes que recordar eso. Nunca les tengas lástima. No importa su situación familiar, nunca les tengas lástima. Así es como debes tratar a la gente negra", se le escucha decir a Lu Ke en uno de los videos.

Pero después de unos segundos, como si se hubiera acordado de algo, Susu se retractó: "No, espera, ese video no es mío. Lo hizo mi amigo [...] te sugiero que no tengas ese video en tu teléfono. No dejes que la gente negra vea eso"