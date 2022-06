Archie Battersbee: el controvertido caso del niño con daño cerebral al que una jueza de Reino Unido permitió "desconectar" en contra de la voluntad de sus padres

1 hora

Desde entonces, no ha recuperado la consciencia.

Discrepancias con el hospital

La madre de Archie asegura que no van a rendirse.

"Basar este juicio en una prueba de resonancia magnética y en que sea 'probable' que esté muerto, no es suficiente. Esta debe ser la primera vez que alguien haya sido declarado 'probablemente' muerto en base a una prueba de resonancia magnética".

Aseguró sentirse "asqueada" por que el hospital y el juez no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia, y agregó que no creía "que a Archie se le haya dado suficiente tiempo".

"Su corazón todavía late, me ha agarrado la mano y, como su madre, sé que todavía está allí ", dijo.

"Hasta que sea la voluntad de Dios, no aceptaré que se vaya. Sé de milagros en los que personas han regresado de una muerte cerebral".

"Tenemos la intención de apelar y no nos daremos por vencidos con Archie".Los abogados que representan al hospital habían solicitado al juez que decidiera qué medidas eran las mejores para Archie.

Durante una audiencia de tres días en la División de Familia del tribunal la semana pasada, los especialistas aseguraron que las diferentes pruebas realizadas al niño no habían mostrado una actividad una cerebral "perceptible".

"Si Archie permanece con ventilación mecánica, el resultado probable para él es una muerte súbita, y las perspectivas de recuperación son nulas", dijo. "No puede disfrutar de la vida y su daño cerebral es irrecuperable. Su posición no va a mejorar. La desventaja de una muerte tan apresurada es la incapacidad de su querida familia para despedirse".

El juez dijo que, si no hubiera concluido que Archie estaba muerto, habría dictaminado que no era lo mejor para él continuar recibiendo tratamiento de soporte vital."Los pasos que he establecido anteriormente son legítimos", agregó.