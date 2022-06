El Tribunal Europeo de Derechos Humanos impide el primer vuelo de Reino Unido a Ruanda con solicitantes de asilo

La ministra del Interior británica, Priti Patel, dijo que estaba " decepcionada ", pero que no se dejaría disuadir. "La preparación para el próximo vuelo comienza ahora", añadió.

Riesgo de daño irreversible

La decisión contradice un fallo de los jueces de Londres , quienes no encontraron ningún riesgo inmediato para los enviados a Ruanda.

El TEDH supervisa una serie de leyes de derechos humanos de las que el Reino Unido es signatario junto con otras naciones. Es independiente de la Unión Europea, de la que Reino Unido ya no forma parte.

Se derrumba el castillo de naipes

Los siete pasajeros con órdenes de abordar el Boeing 767 parecían haberse quedado sin opciones, pero el tribunal de Estrasburgo , que tiene la última palabra en cuestiones de derechos humanos, dictaminó que un demandante había planteado preocupaciones genuinas sobre el esquema y el hecho de que los jueces británicos aún no hubieran analizado adecuadamente las condiciones en Ruanda.

Sin embargo, la política no está muerta . Lo que no sabemos en este momento es cómo decidirán finalmente los jueces cuando examinen toda la política de Ruanda el próximo mes.

Programa polémico

Exigen revisar la política

"Siempre he dicho que esta política no será fácil de cumplir y estoy decepcionada de que la impugnación legal y las reclamaciones de último minuto hayan significado que el vuelo de hoy no haya podido salir", dijo.