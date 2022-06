La trágica historia de Patrice Lumumba, el líder congolés asesinado del que solo quedó un diente de oro

También dijo que había quedado un segundo diente, además de dos dedos del cadáver, pero aún no los han encontrado.

Un "trofeo de caza"

No mencionó a los millones de personas que murieron o sufrieron brutalidades bajo su reinado en lo que entonces se conocía como el Estado Libre del Congo, que gobernó como una preciada propiedad personal.

Humillación

Lumumba no estaba tan reacio a reconocer el pasado.

En un discurso que no estaba previsto en el programa oficial, el entonces primer ministro habló abiertamente de la violencia y la degradación que habían sufrido los congoleses.

Aún recordado

No habría memorial, lo que haría casi posible negar que algún día existió . No bastaba con enterrarlo.

"Tiene que volver a su país"

Reconoce que la entrega del diente en Bélgica y su regreso a la República Democrática del Congo es simbólico "porque lo que queda no es realmente suficiente".

Despido y arresto

Durante años, la familia Lumumba no supo exactamente qué le había sucedido a su padre, ya que el silencio rodeó las circunstancias de su muerte.

Fusilamiento y destrucción de los restos

Fue entonces cuando intervino el comisario de policía Gerard Soete. Al darse cuenta de que los cuerpos podían ser descubiertos, tomaron la decisión de "¡hacerlos desaparecer de una vez por todas! No debe quedar ningún rastro", según el testimonio citado en el libro de De Witte The Assassination of Lumumba (El asesinato de Lumumba).