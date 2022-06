Un jurado dictamina que Bill Cosby abusó de una menor de 16 años en la mansión Playboy en 1975

Las acusaciones de la víctima

El comediante no estaba obligado a comparecer en persona en el juicio y nunca lo hizo, pero el tribunal vio una declaración de 2015 de los abogados de Huth, en la que Cosby afirmó que no la recordaba y que no habría tenido relaciones sexuales con un menor.