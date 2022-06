3 incógnitas que rodean la famosa fuga de Alcatraz 60 años después

BBC te cuenta tres incógnitas sobre el caso que no han sido resueltas 60 años después.

¿Qué ocurrió con los presos que escaparon de Alcatraz?

Las autoridades dijeron en su momento que no había forma de que los tres fugitivos hubieran podido sobrevivir en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco , aunque hoy los triatletas las cruzan a nado sin problema.

"Mi nombre es John Anglin", comienza la carta. "Me escapé de Alcatraz en junio de 1962. Sí, todos sobrevivimos aquella noche, ¡pero por los pelos!", continúa.

El firmante de la carta incluso propone un acuerdo a las autoridades : "Si anuncian en televisión que me prometen que sólo iré a la cárcel un año y que me darán atención médica, escribiré de vuelta para decirles exactamente dónde estoy".

"Tengo 83 años y no estoy bien físicamente. Tengo cáncer", añade.

¿Es auténtica la carta?

"Muestras de la escritura a mano de los tres fugitivos, John Anglin, Clarence Anglin y Frank Morris, se cotejaron con la carta anónima y los resultados fueron no concluyentes", informó el servicio en un comunicado.

¿Qué saben los familiares?

Las cartas no fueron evaluadas por ninguna autoridad que corroborara su autenticidad .

"La verdad es que no he llegado a una conclusión sobre si creo que es John el que escribe o no", declaró David Widner.