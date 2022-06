Qué dice la sentencia que eliminó el derecho constitucional al aborto en EE.UU.

24 minutos

La decisión

Esto porque anula dos sentencias clave que protegían el acceso al aborto: Roe vs. Wade, de 1973, y Planned Parenthood vs. Casey, de 1992.

La postura a favor

"No solo no hubo apoyo para tal derecho constitucional hasta poco antes de Roe, sino que el aborto había sido durante mucho tiempo un delito en todos los estados.

Parte de su argumento dice que "por adhesión a un simple y sin embargo fundamental principio de la moderación judicial: si no es necesario decidir más para disponer de un caso, entonces es necesario no decidir más. Tal vez no siempre seamos perfectos en seguir ese mandato, y ciertamente hay casos que ameriten una excepción. Pero este no es uno de ellos".