Aborto en Estados Unidos: ¿están en riesgo derechos como el matrimonio igualitario o el uso de anticonceptivos tras el fallo de la Corte Suprema que revierte Roe vs. Wade?

15 minutos

En concreto, instó al tribunal a valorar las sentencias de Grisworld vs. Connecticut (1965), que garantiza el derecho a la anticoncepción ; Lawrence vs. Texas (2003), que legalizó en todo el país las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo ; y Obergefell vs. Hodges (2015), que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario .

"Parece que nuestro disentimiento (con Roe vs. Wade ) cuestiona (las sentencias de) Griswold, Eisenstadt, Lawrence y Obergefell. Pero hemos declarado inequívocamente que nada de esta decisión debe entenderse como una puesta en duda de los precedentes que no conciernen al aborto ", aclaró. Es algo que ya se incluía en el borrador que se filtró en mayo y hacía prever que era inminente el fallo que finalmente se emitió este viernes.

"Nadie puede asegurar que la Corte terminó su trabajo"

Pero cree que "la decisión (de revocar Roe vs. Wade ) es mucho más extrema de lo que los jueces están tratando de hacer ver", como le dijo Gostin a la agencia AP. "Significa que no puedes considerar a la Corte Suprema como un árbitro de las garantías constitucionales, porque están actuando como guerreros culturales".

"No es una deidad suprema"

"Clarence Thomas es un juez de la Corte Suprema designado por humanos, no una deidad suprema", dijo. "Los millones de parejas que tienen derecho al matrimonio igualitario para formar sus propias familias no necesitan que Clarence Thomas les imponga su retorcida moralidad individual", añadió.

"Es por eso que esta decisión (la de anular Roe vs. Wade ) es superalarmante, incluso si no te importa nada el aborto. Es por eso que todo el mundo debería preocuparse por esto", le dijo BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

"Lo que este fallo deja claro es que la mayoría de la Corte Suprema piensa que si un derecho no está explícitamente establecido en la Constitución, no es parte de la historia y (que si no es parte de) 'la tradición de la nación', lo que sea que eso signifique, no puede ser reconocido constitucionalmente en la actualidad como un derecho".