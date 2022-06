“Los nombramientos de Trump en la Corte Suprema han comenzado a tener y tendrán un gran efecto en la ley de EE.UU.”

Roberts no quería anular Roe, pero votó con la mayoría en este caso. Así que la Corte se dividió por fundamentos partidistas e ideológicos.

Bueno, la opinión mayoritaria dice que no, que el aborto es diferente a esos otros derechos.

Así que no es para nada sorprendente que la religión ganara el caso de Maine. Es parte de una tendencia muy asociada a la Corte de Roberts.

Bueno, no sé si querría ir tan lejos. Creo que la Corte es pro-religión. Falla a favor de las organizaciones religiosas ocho de cada diez veces.

No sé si impone creencias religiosas, pero sé que ha sido muy, muy favorable a la religión.

Y me parece que lo que la Corte está diciendo es "si un estado va a dar beneficios por asistir a una escuela privada, entonces tienen que incluir las escuelas privadas religiosas".

No habríamos conseguido la anulación de Roe versus Wade si no hubiera sido por el último nombramiento de Amy Coney Barrett.

Bueno, ellos dirían que no. La Corte diría que se trata de una decisión muy democrática que devuelve el tema de aborto a los estados, y que la gente puede opinar si tiene o no aborto en su estado, que no vamos a tener una política de aborto desde arriba a nivel nacional.