Aborto en Estados Unidos: ¿se puede revertir la decisión de la Corte Suprema (y cómo)?

1 hora

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto, conocido como Roe vs. Wade, revirtió un precedente legal de 50 años en ese país.

Las decisiones de la Corte Suprema son finales. No hay apelaciones . La única manera de que su reciente decisión pueda cambiar es si otro caso tratado en los tribunales inferiores llegara hasta esa máxima instancia y los magistrados tuvieran que emitir otro fallo al respecto.

Cambio de composición de la Corte Suprema

La decisión que revocó Roe vs. Wade fue de 5 a 4, porque uno de los jueces conservadores y presidente de la corte, John Roberts, no votó a favor de la opinión mayoritaria, aunque emitió una opinión paralela y coincidente para ratificar una ley del estado de Mississippi que limitaba el alcance de Roe vs. Wade.