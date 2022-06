Condenan a un guardia nazi de 101 años a 5 años de prisión por complicidad en asesinatos

"No entiendo por qué estoy sentado en el banquillo del pecado. Realmente no tuve nada que ver con eso", dijo Josef S en su declaración final antes del veredicto en Brandenburg an der Havel, una pequeña urbe al oeste de Berlín.