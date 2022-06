Una imagen devastadora de Trump: el explosivo testimonio de una exasistente de la Casa Blanca sobre el asalto al Capitolio

42 minutos

Ignoraron la amenaza de violencia

Muy temprano en el proceso, el comité hizo todo lo posible para establecer que la Casa Blanca y el propio presidente sabían que había una amenaza de violencia el 6 de enero, pero no hicieron nada para detenerla.

Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump.

"No me importa [improperio] que tengan armas. No están aquí para lastimarme", dijo Hutchinson que escuchó decir al presidente. "Dejen entrar a mi gente. Pueden marchar al Capitolio desde aquí".