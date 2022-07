Filipinas: el controvertido y sangriento legado de Rodrigo Duterte

Ella dice que sus hijos también son la razón por la que no ha presionado para que se investigue la muerte de su esposo: "Tengo mucho miedo. Me quedo callada".

Pero también respalda la campaña y agrega que el consumo de drogas ya no es visible en su vecindario , aunque dice que su vida no ha sido ni mejor ni peor desde que Duterte asumió el cargo.

Comparación con el Holocausto

"No", fue su respuesta, pero admitió que había problemas con la vigilancia policial: "Estamos tratando de arreglar eso. Pero mientras tanto, no permitiremos que el narcotráfico se apodere de nuestra vida política de tal manera que no podamos revertirlo, y que acabemos como Centroamérica".

Duterte le dijo una vez a las fuerzas del orden público en un evento antidrogas: "Es posible que te disparen. Dispárale primero, porque realmente te apuntará con su arma y morirás. A mí, no me importan los derechos humanos... asumiré toda la responsabilidad legal. Me enfrentaré a esos [abogados] de derechos humanos, no a ustedes".