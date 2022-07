Ruja Ignatova, la "reina de la criptomoneda" que estafó en decenas de países, desapareció y ahora es la mujer más buscada por el FBI

Una serie de documentos filtrados a la BBC muestran que británicos invirtieron más de US$ 30 millones en OneCoin en los primeros seis meses de 2016, más de US$2 millones en una sola semana, y puede que el monto invertido haya aumentado después del gran espectáculo que Ruja ofreció en Wembley.

Ruja era presentada como una mujer con una trayectoria brillante: supuestamente había pasado por la prestigiosa Universidad de Oxford, tenía un doctorado de la Universidad de Konstanz, y había pasado una temporada en la respetada consultora de gestión, McKinsey and Company.

Pero había algo muy importante que los inversores no sospechaban. Algo estaba mal.

"Y él me dijo: 'Bueno, antes que nada, necesitan una cadena de bloques (blockchain) . No tienen una cadena de bloques".

"Respondí: '¿Qué? Me dijiste que era una empresa de criptomonedas'".

Era una empresa de criptomonedas y había estado funcionando por un tiempo, pero no tenía una cadena de bloques . "Así que necesitamos que construyas una cadena de bloques", continuó.

No aceptó el trabajo.

Hay matemáticas muy inteligentes detrás de todo esto, pero todo esto significa que los Bitcoins no se pueden falsificar, no se pueden piratear y no se pueden gastar dos veces.