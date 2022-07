¿Héroes o víctimas?: la dañada imagen de una fuerza de élite de Rusia por su debacle en Ucrania

¿Héroes o víctimas?

La BBC ha verificado hasta ahora la muerte de 62 soldados del regimiento de paracaidistas 331: Klim Abramov, teniente primero Rustem Akhmedyanov, Viktor Baranchikov, Oleg Bedoshvili, capitán Yurii Borisov, teniente primero Ilya Chernyshev, cabo Yuri Degtaryov, Konstantin Dobrynin, Sasha Dolkin, Maksim Dubov, Sargento Sergei Duganov, Sargento Andrey Dunayev, Kiril Fedoseyev, Artur Imangulov, Teniente Yury Inkin, Maksim Ivanov, teniente Nikolai Kirkin, Andrey Kovalevsky, mayor Sergei Krylov, Utemes Kuanshpekov, Artem Kuprichenko, Stanislav Kutelev, Sergey Lebedev, cabo Yanosh Leonov, sargento Alexander Limonov, Snr WO Sergei Lobachyo, Nikita Lomakin, Pavel Makarov, Artem Makhov, cabo Ivan Mamzurin, cabo Ilya Martynenko, Oleg Melnikov, comandante Vadim Netuzhilov, sargento Aleksandr Nikitin, Alexey Ostanin, teniente Lev Ovchinnikov, Maksim Ovchinnikov, cabo Leonid Panteleyev, mayor Oleg Patskalyev, sargento Stanislav Petrutik, cabo Zakhar Polevschikov, sargento Roman Pomelov, Dmitry Prokopov, Snr WO Pavel Rudenko, teniente senior Alexander Shalygin, Aleksey Shevelev, Egor Shukhov, coronel Sergei Sukharev, mayor Evgeny Sulokhin, Maxim Svetlenko, teniente primero Nikolai Symov, Daniil Titov, Maxim Trokai, Danil Turapov, Ivan Turyev, teniente primero Andrei Vashkov, sargento Maxim Vorotyntsev, capitán Alexei Vyshegorodtsev, Alexei Yelimov, cabo Artem Yergin, sargento Ravshan Zhakbaev, cabo Danila Zudkov.