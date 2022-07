El impostor que se hizo pasar por el hijo desaparecido de un terrateniente durante 41 años

1 hora

Los hechos se remontan a febrero de 1977, cuando Kanhaiya Singh, el único hijo de un acaudalado e influyente "zamindar" (terrateniente) del distrito de Nalanda, en el oriental estado de Bihar, no volvió a su casa tras unos exámenes en la escuela.

Lo que ocurrió después no está del todo claro. Pero lo que sí se sabe es que cuando los rumores de que su desaparecido hijo había regresado llegaron a oídos del afligido padre, este viajó al pueblo para comprobarlo por sí mismo.

"Me fallan los ojos y no puedo verlo bien. Si dicen que es mi hijo, me lo quedaré", le dijo Singh a los hombres, según los registros policiales.