El "desgarrador" video en el que policías de EE.UU. le disparan decenas de veces a un joven afroestadounidense y que provoca protestas

1 hora

El jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, dijo que no sabía la cantidad exacta de disparos efectuados contra Jayland Walker, pero que el informe del médico forense indica que en su cuerpo se encontraron más de 60 heridas .

Walker no estaba armado cuando se escapó de su automóvil, pero la policía dice que luego se encontró una pistola en el interior del vehículo.

Derrick Johnson, presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color), describió la muerte de Walker como un "asesinato. A quemarropa".