El escándalo de acoso sexual que propició la renuncia de dos ministros británicos y que desató una nueva crisis en el gobierno de Boris Johnson

Sunak dijo que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma "apropiada, competente y seria"; mientras que Javid afirmó que el gobierno no estaba "actuando en el interés nacional".

1. ¿Cuál es el origen de la crisis?

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó una información según la cual el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

2. ¿Cuál es la implicación de Boris Johnson?

Aunque el primer ministro británico no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, el escándalo de Pincher le coloca en una situación difícil debido a que se está cuestionando su buen juicio así como la transparencia con la que el gobierno ha manejado el caso.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento . El portavoz del gobierno dijo que el primer ministro no era consciente de "acusaciones específicas" sobre Pincher.

Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía sobre "acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal" y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a "acusaciones no sustentadas".