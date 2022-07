"La revuelta de la bandera del oso": los 25 días en los que existió la República de California (y por qué se sigue llamando así en la bandera oficial del estado)

El precedente de Texas

De la declaración de guerra de EE.UU. a México no se sabría en Alta California hasta julio, pero con el precedente de Texas, los californios —habitantes mexicanos— eran conscientes de que su gobierno era "demasiado pobre, inestable y débil" para evitar que los colonos estadounidenses tomaran el control.

Así le dice a la revista History Linda Heidenreich, quien en su libro This Land Was Mexican Once ("Esta tierra fue una vez mexicana") examina la experiencia latina en la Revuelta de la Bandera del Oso y otras insurrecciones.