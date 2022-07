Quiénes son los "terroristas nórdicos" que Turquía pide que sean extraditados como condición para la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN

52 minutos

En un memorando firmado en la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Madrid, Finlandia y Suecia acordaron abordar las "solicitudes de deportación o extradición pendientes de Turquía de sospechosos de terrorismo de forma rápida y exhaustiva", con "marcos jurídicos bilaterales para facilitar la extradición".El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Suecia había prometido extraditar a 73 "terroristas" y que ya había enviado a tres o cuatro de ellos. El diario progubernamental turco Hurriyet publicó una lista de 45 personas, de las cuales 33 se le reclaman a Suecia y 12 a Finlandia .Aunque los líderes de las dos naciones nórdicas dicen que se están tomando el asunto en serio, en última instancia la extradición depende de los tribunales y no de los políticos.

Bulent Kenes: periodista

Las autoridades turcas lo acusan de formar parte del movimiento Gulen, o lo que ellos llaman la Organización Terrorista Fethullah (Feto). Esta organización es conocida por su red de escuelas y no se considera un grupo terrorista en la UE, Reino Unido o EE.UU.

Bulent dice que no está afiliado a ninguna organización.

Kenes dijo que se convirtió en un objetivo por sus críticas abiertas al presidente Erdogan y se enfrentó a acusaciones de conspirar para derrocar al gobierno: "Todas las acusaciones son falsas. Soy un periodista independiente que no está afiliado a ninguna organización".

No teme especialmente ser extraditado, ya que eso sería -en sus palabras- una "traición a los propios valores de Suecia" de democracia y protección de los disidentes.

"Esto no es una prueba para el régimen de Erdogan... es una prueba para las autoridades suecas ", dijo.

Fatih dijo que no tiene ningún vínculo ni conexión ideológica con el PKK, y que cree que se le persigue únicamente por su origen kurdo.

Aunque Fatih no cree que vaya a ser extraditado como ciudadano finlandés , teme el acoso de la comunidad turca local o una posible detención en el extranjero a petición de Turquía.

Aysen Furhoff: la profesora que huyó

Ahora, con 45 años, vive en Estocolmo con su marido y su hija y trabaja como profesora, e insiste en que ya no está involucrada en la política turca.

"Dejé Turquía hace 20 años. Si me envían allí, no les serviré de nada. Todos los que conozco están muertos o en prisión. Por eso me sorprendió estar en la lista: ¿quién soy yo para ellos?".