Boris Johnson, el primer ministro británico que rompió todas las reglas

25 minutos

En una época de políticos aburridos se le veía como todo un "personaje". S u melena rubia difícil de domar y su torpeza eran reconocibles al instante , incluso para quienes no se interesaban por la política. Su imagen divertida e implacablemente optimista, unida a sus formidables habilidades de campaña, le ayudaron a llegar a sectores del electorado que los conservadores convencionales no conseguían.

Johnson dejó su puesto como editor en la publicación Spectator. Rápidamente se convirtió en una figura conocida en la televisión, presentando como invitado el programa de humor de la BBC "Have I Got News For You".