Brittney Griner: la estrella del baloncesto de EE.UU. se declara culpable de posesión y contrabando de drogas en Rusia

1 hora

"Me gustaría declararme culpable, señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley", dijo Griner en su comparecencia ante el tribunal de Jimki en inglés. Añadió que le gustaría ofrecer su testimonio más tarde y que necesita tiempo para prepararse. La próxima vista del juicio, en la que se espera la sentencia, se celebrará el próximo 14 de julio.