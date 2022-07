Siria: el veto ruso en la ONU bloquea la ayuda humanitaria para 3 millones de personas

54 minutos

Umm dice que está agradecida por la ayuda alimentaria que recibe, pero no es suficiente. Ahora esos suministros dejarán de llegar por completo.

Umm Ali dice que su familia no podría arreglárselas sin la ayuda internacional

Tamer Kirolos, director de la respuesta en Siria de Save the Children , ha instado al Consejo de Seguridad a volver a reunirse y revertir su decisión.

"No se equivoquen, el hecho de que el Consejo no vuelva a autorizar este cruce pone en riesgo la vida de cientos de miles de niños, niños que no han conocido nada más que el conflicto y la vida en los campamentos", dijo.