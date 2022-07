Tirán y Sanafir, las islas del mar Rojo que pueden facilitar la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel

Riad ha anunciado la apertura de su espacio aéreo a todas las aerolíneas, lo que incluye las israelíes que, hasta ahora, lo tenían vetado. Esto obligaba a los vuelos comerciales que salían o tenían como destino el Estado hebreo a dar rodeos para no sobrevolar los cielos sauditas, lo que sumaba horas de vuelo y coste a los trayectos.

A cambio, Israel podría haber aceptado la transferencia de la soberanía de Tirán y Sanafir de Egipto a Arabia Saudita, algo que no ha sido aún anunciado oficialmente pero que medios israelíes dan por hecho.

¿Por qué?

Estados Unidos lleva meses mediando de forma discreta entre Egipto, Israel y Arabia Saudita, algo que no es nada sencillo porque Tel Aviv y Riad no tienen relaciones diplomáticas y, por lo tanto, no pueden firmar acuerdos bilaterales. La situación requiere creatividad y cierto contorsionismo diplomático.