El brutal asesinato de la enfermera que decidió oponerse a un golpe de Estado

1 hora

Los primeros pasos

"Cuando hablé con ella hace un mes me dijo lo contenta que estaba de estar allí", dice una de sus supervisoras por internet, instructora de enfermería de la red clandestina.

"Estaba especialmente contenta de poder dar formación en primeros auxilios a los combatientes de las PDF de su zona, porque allí no hay personal sanitario. Ella era la única capaz de darles ese servicio", añade.

Zarli Naing ofrecía la única opción de tratamiento médico para las comunidades que ya no podían utilizar el hospital local, tanto porque está bajo control militar como porque, tras el golpe, muchas enfermeras y médicos han abandonado las instituciones estatales.

"A veces, sus pacientes no pueden llegar hasta ellos por culpa de los cortes de carretera o los enfrentamientos, y no pueden derivar a los pacientes a los hospitales si necesitan una cirugía más compleja. Eso es muy duro para ellos: muchos de sus pacientes en esa situación no sobreviven".