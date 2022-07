La bienvenida de película que me dio Los Ángeles y los dos Estados Unidos que me ha tocado contar como corresponsal desde entonces

39 minutos

No fue la bienvenida que me esperaba...

Que a la semana de llegar a Los Ángeles tuviera que correr por mi vida me dejó claro que esto no iba a ir de escribir sobre los Oscar, las palmeras y el verano eterno.

Dejando las exageraciones de lado, puede que no enfrentara un peligro de muerte, pero lo que sí hice aquella tarde fue correr como si no hubiera mañana.

Aquello fue un bofetón de realidad. Un grito de que aquí lo que no funciona no está necesariamente escondido. Está, como dicen, in your face.